Brand in Würzburger Uni-Klinik: Patienten nicht gefährdet Bei Schweißarbeiten im Keller des Uni-Klinikums Würzburg ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen.

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr.

Würzburg.Patienten seien nicht gefährdet, laufende Operationen und Notfallbehandlungen könnten ohne Beeinträchtigung fortgesetzt werden, teilte die Stadt noch während des Einsatzes mit. Der Brand war in einem Gebäude des Klinikums bei Schweißarbeiten bei einer Dehnfuge zwischen zwei Betonwänden ausgebrochen. Dabei entwickelte sich Rauch, der sich in die darüberliegenden Bereiche ausbreitete. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit einer Vielzahl von Einsatzkräften an.