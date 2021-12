Anzeige

Brände Brand in Zimmerei verursacht Millionenschaden Beim Brand einer Zimmerei in der Oberpfalz ist nach Angaben der Polizei ein Millionenschaden entstanden.

Weiding.Aus zunächst unklarer Ursache war am Dienstagvormittag in dem Betrieb in Weiding (Landkreis Cham) eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen, wie die Polizei mitteilte. Innerhalb kürzester Zeit habe sich das Feuer über die gesamte Halle ausgebreitet, in der Hackschnitzel getrocknet wurden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte verhinderten anschließend, dass auch andere Teile der Zimmerei von den Flammen erfasst wurden. Dennoch sei die Halle vollständig ausgebrannt, teilten Polizei und Kreisbrandinspektion Cham mit. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

