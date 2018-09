Brände Brand mit Millionenschaden: Ermittlung gegen 19-Jährigen

Niederwinkling.Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Niederwinkling (Landkreis Straubing-Bogen) ermittelt die Polizei nun gegen einen 19-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Bei dem Unglück am Freitag war ein Millionenschaden entstanden. Den Erkenntnissen nach erhitzte sich bei Wartungsarbeiten am Tag zuvor ein Holzbalken, der sich später selbst entzündete. Die Halle des Bauhofes, in der Streusalz und Maschinen gelagert waren, ging in Flammen auf. Das Feuer griff auf eine zweite Halle über. Verletzt wurde niemand.