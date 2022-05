Baustelle Brand von Kita-Neubau: Feuerwehr-Einsatz geht zu Ende

Nach dem Brand eines Kita-Neubaus in Nürnberg hat die Feuerwehr ihren tagelangen Einsatz so gut wie beendet. Der Brandschutt sei gelöscht geworden, teilte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag mit. Eine Drohne sollte diesen am Nachmittag noch auf mögliche Glutnester und heiße Stellen kontrollieren. Danach sollte dieser abtransportiert werden. Sollte die Brandstelle über Nacht weiter abkühlen, werde voraussichtlich am Freitagvormittag der Einsatz auf dem Gelände enden.

dpa