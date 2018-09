Brände Brand zerstört Lagerhallen für Ernte und Maschinen

Merken

Mail an die Redaktion Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Mintraching.Ein Feuer hat zwei Lagerhallen für Erntevorräte und landwirtschaftliche Maschinen in der Oberpfalz komplett zerstört. Bei dem Brand am Samstagnachmittag in Mintraching (Landkreis Regensburg) entstanden Polizeiangaben zufolge mehrere Hunderttausend Euro Schaden. Beim Versuch, Geräte aus der Halle zu retten, erlitt ein 30 Jahre alter Mann aus der Nachbarschaft eine leichte Brandverletzung. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Ställe. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Hinweise auf Brandstiftung gab es laut Polizei zunächst nicht.