Neutraubling Brandalarm: Großeinsatz in Neutraublinger Supermarkt

Mail an die Redaktion In einem Supermarkt in Neutraubling hat es am Freitagabend gebrannt. Foto: Symbolfoto dpa

Neutraubling, Stadt.Schreckmoment kurz vor Ladenschluss am Freitag in einem Supermarkt in Neutraubling (Landkreis Regensburg): Nach einem Brand war dort am Abend Großalarm für die Feuerwehren im Umkreis ausgelöst worden.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, war in dem Supermarkt nach ersten Erkenntnissen wohl eine Papierpresse in Brand geraten und hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Zahlreiche Feuerwehren aus Neutraubling und dem Umkreis wurden alarmiert; vor Ort konnte das Feuer dann schnell unter Kontrolle gebracht werden.







Alle Kunden konnten sich laut Polizei unversehrt ins Freie begeben. „Es wurde Stand jetzt niemand verletzt“, sagte der Sprecher am Abend.

− age