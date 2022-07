Unfall Brandbeschleuniger auf Grill geschüttet: Hemd in Flammen

Ein Mann hat beim Grillen in Lindau am Bodensee Brandbeschleuniger direkt ins offene Feuer geschüttet und sich stark verletzt. Der 52-Jährige trug Verbrennungen an beiden Armen, am Bauch und Rücken davon, wie die Polizei am Montag mitteilte.

dpa