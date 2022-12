Fahndung Brandserie in Oberbayern: Polizei sucht nach Täter

Nach einer erneuten Brandlegung im oberbayerischen Neuötting (Landkreis Altötting) hat die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn den Fahndungsdruck erhöht. Seit Mai 2019 ermittelt die Kripo gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Traunstein in 18 Fällen wegen Brandstiftung, wie die Beamten mitteilten. Am Donnerstag waren Getränkekisten nahe eines Supermarktes von einem unbekannten Täter entzündet worden. Sofortige Fahndungsmaßnahmen waren erfolglos.

dpa