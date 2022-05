Bunkerruine Brandstiftung: Hakenkreuze und „Z“ an Wänden

Eine ausgebrannte Bunkerruine und extremistische Schmierereien beschäftigen die Polizei in Ober- und Niederbayern. In einem Waldgebiet bei Mettenheim (Landkreis Mühldorf am Inn) steckten Unbekannte einen alten Bunker in Brand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Feuerwehrleute konnten die Flammen am Sonntagnachmittag demnach schnell löschen. Den Angaben zufolge zündeten der oder die Täter offenbar im Inneren des Gebäudes Holz und Müll an und flüchteten anschließend.

dpa