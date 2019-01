Lebensmittel Brauerbund: Kalorienangaben auf Bierflaschen nicht sofort Bayerische Biertrinker werden womöglich vorerst im Ungewissen bleiben, wie viele Kalorien sie mit jeder Halben zu sich nehmen.

Mail an die Redaktion Flaschen mit Bier werden in der Abfüllanlage auf einem Förderband transportiert. Foto: Armin Weigel/Archiv

Berlin.Der Deutsche Brauerbund hat seinen Mitgliedern empfohlen, den Nährwert auf den Etiketten anzugeben. „Wir können noch nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt welche Brauereien damit starten“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds, Lothar Ebbertz, am Freitag am Rande der Grünen Woche in Berlin. Ob das umgesetzt wird oder nicht, sei freiwillige Entscheidung der Unternehmen.

Die bayerischen Brauer legten Wert auf Transparenz, sagte Ebbertz. Angegeben auf den Etiketten sind bislang bei allen Brauereien der jeweilige Alkoholgehalt und die Inhaltsstoffe.

Bei manchen Bieren finden sich auch bisher schon Nährwertangaben - vergleichsweise häufig praktiziert das die Branche bei alkoholfreiem Weißbier, einem Getränk, das auch viele kalorienbewusste Freizeitsportler gern trinken. Für manche Brauer würden Nährwertangaben aber ein schlichtes praktisches Problem mit sich bringen: Längst nicht alle Betriebe kleben Rücketiketten auf ihre Flaschen, wo Platz für die Kalorien wäre.

Laut Deutschem Brauerbund soll die Kennzeichnung von diesem Jahr an schrittweise eingeführt werden. Darauf drängt die EU-Kommission.