Essen & Trinken Brauerei Andechs macht sich größer Am Heiligen Berg Bayerns wird kräftig gebaut: Die traditionsreiche Klosterbrauerei wird erweitert, für zwölf Millionen Euro.

Merken

Mail an die Redaktion Bayern, Andechs: Das Kloster Andechs aufgenommen aus einem Flugzeug. Foto: Peter Kneffel/Archiv

Andechs.Für zwölf Millionen Euro soll bis Mitte nächsten Jahres eine moderne und umweltfreundliche Flaschen-Füllerei und eine neue Lagerhalle an der Klosterbrauerei Andechs entstehen, teilte die Brauerei am Donnerstag mit. Es sei die größte Einzelinvestition der Andechser Benediktiner in die klostereigene Brauerei seit dem vollständigen Neubau vor fast 35 Jahren. Mehr Bier wird es zwar nicht geben. Es werde aber umweltfreundlicher und effizienter abgefüllt.Hunderttausende pilgern jedes Jahr zum Kloster Andechs – nicht nur als Wallfahrer, sondern vor allem wegen des Klosterbieres. Im nächsten Jahr gibt es auch für den Klostergasthof einen Neustart: Die Gastronomen Manfred Heissig und Ralf Sanktjohanser übernehmen dann den Traditionsbetrieb. Dabei wird der Klostergasthof umfangreich renoviert und dazu im ersten Quartal 2019 geschlossen.

Altabt Odilo Lechner leitete fast vier Jahrzehnte die Klöster St. Bonifaz in München und Andechs am Ammersee: Hier mehr.

Die neue Flaschen-Füllerei wiederum ersetzt eine Anlage, die ursprünglich aus dem Jahr 1991 stammt. Sie wird zwar mit bis zu 24 000 Flaschen in der Stunde keine höhere Kapazität haben als die bisherige. Sie arbeite aber umweltverträglicher, brauche weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel. Durch den Einbau von Dämmstoffen werde zudem der Lärmpegel reduziert, Lüftungsanlagen und Filter sorgten für bessere Luft. Für das Leergut entsteht eine eigene Lagerhalle. Bisher mussten leere Flaschen im Freien zwischengelagert werden – was im Winter zu Verzögerungen im Betriebsablauf führte.

Hier geht es zum Bayern-Teil.