Basketball Bray bei Bayern-Basketballern bald im Lauftraining Aufbauspieler TJ Bray von den Basketballern des FC Bayern soll nach einer Fußoperation in den kommenden Tagen mit dem Lauftraining beginnen.

Mail an die Redaktion TJ Bray (l) und Nihad Djedovic kämpfen um den Ball. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Dies teilte der Tabellenführer der Bundesliga am Montag mit. Der 27-jährige US-Amerikaner war im Sommer von Rasta Vechta gekommen und fiel anschließend wegen einer Sehnenverletzung am Fuß aus.

Der am Sonntag beim 91:79 in der Bundesliga gegen Bayreuth geschonte Spielmacher Maodo Lo soll nach leichten Muskelproblemen im Oberschenkel am Dienstag (20.30 Uhr) in der Euroleague gegen Olympiakos Piräus wieder spielfähig sein. Ein Einsatz von Flügelspieler Nihad Djedovic (Muskelprobleme nach Kniereizung) ist ungewiss.