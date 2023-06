Festspiele Bregenzer Festspiele machen sich startklar für neue Saison Mit den Opern „Ernani“ von Giuseppe Verdi und „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini starten die Bregenzer Festspiele im Juli in eine neue Saison. Mit den Ticketverkäufen zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden. „Wir wissen, dass wir diesen Sommer gut abschließen werden“, sagte Intendantin Elisabeth Sobotka am Dienstag in Wien. Es gebe noch Karten, aber man blicke zuversichtlich auf den Jahresabschluss. In der kommenden Woche sollen die Proben am Bodensee starten, teilte das Festspielhaus mit.

Mail an die Redaktion Das Gelände der Bregenzer Festspiele ist zu sehen. Foto: Felix Kästle/Felix Kästle/dpa

Bregenz.Eröffnet wird die 77. Festspielsaison am 19. Juli mit der frühen Verdi-Oper „Ernani“. Tags darauf feiert Puccinis „Madame Butterfly“ als Spiel auf dem See Wiederaufnahme-Premiere. Das Bühnenbild zeigt ein überdimensionales Blatt Papier. Insgesamt stehen laut Festspielhaus mehr als 80 Veranstaltungen auf dem Spielplan.

Die Bregenzer Festspiele sind weltweit für ihre monumentalen Bühnenbilder bekannt. Im Jahr 2008 wurde das Ambiente auch bei Dreharbeiten für den James-Bond-Film „Ein Quantum Trost“ genutzt. Die Hauptstücke des Festivals werden immer zwei Jahre lang gespielt.

Im Sommer 2024 soll auf der Seebühne Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ aufgeführt werden. Als Oper im Festspielhaus soll erstmals „Tancredi“ gezeigt werden. Das 1813 im Teatro la Fenice in Venedig uraufgeführte Werk von Gioachino Rossini feiere am 18. Juli 2024 Premiere am Bodensee.