Breit-Keßler: „Liebe ist die Ursache unseres Daseins“

Die evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler hat in ihrer Predigt am Ostersonntag einen Appell für mehr Nächstenliebe und Hoffnung an die Menschen gerichtet. „Wir selber spüren etwas davon, wenn jemand sagt: "Gut, dass es dich gibt - was wäre dieses Leben ohne dich"“, sagte Breit-Keßler in der Münchner St. Lukaskirche laut Redemanuskript. Das sei im Grunde ein Zitat. „Ein Zitat Gottes, denn warum sonst hätte er uns unser Leben geschenkt - doch nur deswegen, weil es gut ist, wenn es uns gibt. Liebe ist die Ursache unseres Daseins - sonst nichts.“