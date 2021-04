Anzeige

Kriminalität Bremsleitung bei Auto durchgeschnitten: Polizei ermittelt Unbekannte Täter haben in Unterfranken die Bremsleitung eines Autos durchgeschnitten.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen, dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Dittelbrunn.Der Wagen sei bei einer Gaststätte in Dittelbrunn (Landkreis Schweinfurt) geparkt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer bemerkte demnach am Karfreitag die mutwillige Beschädigung an seinem Fahrzeug zunächst nicht. Den Angaben nach sei es nur dem Zufall zu verdanken, dass es auf der abschüssigen Straße vom Tatort weg nicht zu einem folgenschweren Unfall gekommen sei. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben ergebnisoffen. Einem Sprecher zufolge könnte der Vorwurf gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oder gar versuchter Mord lauten.

