Brände Brennende Batterien: Zehn Verletzte In Unterfranken gerieten Hunderte Kilo Batterien in Brand. Beißender Rauch zog bis nach Aschaffenburg. Die Polizei ermittelt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Leidersbach.Im Keller eines Wohnhauses sind im unterfränkischen Leidersbach (Landkreis Miltenberg) mehrere Hundert Kilogramm Batterien und Akkus in Brand geraten. Zehn Menschen wurden bei dem Feuer am Donnerstagabend durch den beißenden Qualm verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sechs von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Zuletzt verwüstete Feuer einen Bauernhof in Mintraching. Die Rauchsäule war bis Regensburg zu sehen.

Eine Rauchwolke zog durch den Ortsteil Roßbach bis ins westliche Aschaffenburg. Anwohner mussten Fenster und Türen zeitweise schließen. Bis zum Morgen konnte die Polizei das Haus nicht betreten, um nach der Brandursache zu suchen. Die Untersuchungen sollen auch klären, ob die Batterien im Keller gelagert werden durften.

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.

Hier geht es zum Ressort Bayern.