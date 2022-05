Brand Brennender Gabelstapler verursacht hohen Schaden

Ein brennender Gabelstapler hat in einer Maschinenhalle in Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Der Stapler geriet am Samstag aus bisher noch ungeklärten Gründen in Brand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor sie auf die Halle übergriffen. Verletzt worden sei niemand.

dpa