Feuerwehreinsatz Brennendes Bett: Feuer in München verursacht hohen Schaden Ein brennendes Bett hat in einem Apartment in München einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag niemand. Die Wohnung ist den Angaben zufolge nach dem Brand unbewohnbar.

dpa

Mail an die Redaktion Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

München.Der Brand war am Morgen in einem Einzimmerapartment eines mehrstöckigen Wohnhauses ausgebrochen. Als die Feuerwehr die Wohnung öffnete, brannte das Bett lichterloh. Der Bewohner war laut Feuerwehr nicht vor Ort, er war bereits zuvor zur Arbeit gegangen. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten während des Brandes in ihren Wohnungen bleiben, da die Feuerwehr mit einem Rauchschutzvorhang sowie einem Lüfter das Treppenhaus rauchfrei hielt.