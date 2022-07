Neu-Ulm Brennendes Feld: Bauern helfen beim Löschen

Sechs Landwirte haben der Feuerwehr beim Löschen eines Feldes in Schwaben geholfen. Das Feuer war am Freitag von einem Landwirt auf dessen Weizenfeld bei Roggenburg (Landkreis Neu-Ulm) bemerkt worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

dpa