EU-Austritt Brexit hält Ostbayern in Atem Das anhaltende Brexit-Chaos hinterlässt Spuren bei Ostbayerns Wirtschaft. Unternehmen stellen sich auf den „Worst Case“ ein.

Von Jana Wolf

Mail an die Redaktion Noch immer keine Brexit-Einigung in London: Für Ostbayerns Wirtschaft hält die Ungewissheit an. Foto: Tolga Akmen/AFP

Berlin.Die verfahrene Situation Großbritanniens in den Verhandlungen über den EU-Austritt lässt Ostbayern nicht kalt. Während sich Premierminister Boris Johnson und das britische Parlament auch in dieser Woche nicht über den Brexit-Zeitplan einig werden konnten, kommt bei der ostbayerischen Wirtschaft vor allem eines an: Ungewissheit. Besonders den exportorientierten Unternehmen fehlt es an Planungs- und Rechtssicherheit im Handel mit Großbritannien. Exporte in das Vereinigte Königreich werden zurückgefahren, Investitionen liegen auf Eis, Zollfragen sind ungeklärt.

#####: ###### ### ########### ### ###########

