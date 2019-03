Leute Brie Larson: „Es sollte überall mehr Frauen geben.“ Die Schauspielerin Brie Larson (29) spricht sich für eine Stärkung von Frauen in der Wirtschaft aus.

Die Schauspielerin Brie Larson

München.„Ich finde, es sollte überall mehr Frauen geben. In jeder Branche“, sagte die US-amerikanische Oscar-Preisträgerin im Interview der Münchner „tz“ (Donnerstag). Larson spielt die Hauptrolle in dem Superhelden-Film „Captain Marvel“, der vor kurzem in die deutschen Kinos kam. Für die Dreharbeiten habe sie über neun Monate täglich trainiert. Auf ihre körperliche Stärke angesprochen, sagte Larson: „Ich weiß nicht, ob Stärke immer brutale Kraft sein muss.“ Stärke könne auch Verletzlichkeit bedeuten. Der Mut, Verletzlichkeit zu zeigen, sei die größte Stärke überhaupt.