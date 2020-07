Anzeige

Kriminalität Brillen im Wert von mehr als 20 000 Euro gestohlen Ein Mann hat in Aschaffenburg aus einem Optikergeschäft Brillen im Wert von mehr als 20 000 Euro gestohlen.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg.Nach Polizeiangaben vom Freitag war der Täter am frühen Mittwochmorgen in den Laden eingebrochen. Dafür hatte er eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der Verdächtige konnte per Fahrrad fliehen.