Bundesliga Brose Bamberg lässt Basketball-Profi Omuvwie ziehen

Basketball-Profi Marvin Omuvwie spielt künftig nicht mehr für den Bundesligisten Brose Bamberg. Die Vertragsauflösung erfolgte in „beidseitigem Einvernehmen“, wie die Oberfranken am Dienstag mitteilten. Der 25 Jahre alte Shooting Guard war in der vergangenen Spielzeit von der BG Göttingen gekommen und absolvierte 23 Spiele für Bamberg.

dpa