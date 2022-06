Basketball-Bundesliga Brose Baskets: Wohlrath kommt und Lockhart geht

Bei Brose Bamberg schreiten die Personalplanungen für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga voran. Wie die Oberfranken am Donnerstag bekanntgaben, kommt Flügelspieler Kevin Wohlrath vom Nachbarn medi bayreuth. Der 27-Jährige erhält in Bamberg einen Zweijahresvertrag. Wohlrath durchlief die Jugendabteilung des deutschen Meisters Alba Berlin.

dpa