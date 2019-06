Ausfahrt Bruckmandl-Rallye geht an den Start Am Samstag fahren 60 Oldtimer von Regensburg aus in den bayerischen Wald.

Mail an die Redaktion Oldtimer-Parade in Glorias Schloss: Walter Röhrl ist diesmal Schirmherr der Bruckmandl-Rallye. Foto: 1. Oldtimer Club Regensburg

Regensburg.Bei dieser Rallye geht es nicht um die schnellste Zeit, sondern um Entschleunigung und die Leidenschaft für Auto-Klassiker: Wenn am Samstag rund 60 Starter mit ihren Oldtimern durch die Region rund um Regensburg fahren, steht der Spaß im Vordergrund. Bei den Prüfungen, die unterwegs bewältigt werden müssen, sind Geschicklichkeit, Wissen und Sportlichkeit gefragt, teilte der 1. Oldtimer-Club Regensburg mit, der die Rallye zum vierten Mal veranstaltet. Rallye-Weltmeister Walter Röhrl hat die Schirmherrschaft übernommen.

Auch dieses Jahr versammeln sich die Teilnehmer ab 8 Uhr im Innenhof von Schloss Thurn und Taxis und präsentieren ihre Fahrzeuge. Pfarrer Roman Gerl wird die Autos vor der Abfahrt segnen. Eine Band sorgt mit Live-Musik für Stimmung. Ab 9 Uhr starten die Fahrzeuge zur gemütlichen Ausfahrt. Die Streckenlänge beträgt rund 140 Kilometer, wie die Organisatoren mitteilten. Schirmherr Walter Röhrl ist im Schloss Thurn und Taxis vor Ort und wird an der Rallye mit teilnehmen.

Von Regensburg aus geht es zunächst nach Altenthann, wo ein Empfang durch die Feuerwehr geplant ist. Die Strecke führte weiter über Roding in Richtung Walderbach. Dort steht im Kloster Walderbach ein Stopp für die Mittagspause an. Die Rückfahrt führt über Donaustauf zurück bis zum Ziel am Golfclub Gut Deutenhof, wo zum Abschluss der Fahrt auf der Driving Range unter Aufsicht von zwei Golflehrern der beste Abschlag gewertet wird. Insgesamt fahren die Teilnehmer während des Streckenverlaufs fünf Stationen an, wo die Zwischenprüfungen abgenommen werden. Dabei geht es neben Geschicklichkeit um allgemeines Kfz-Wissen.

Das Teilnehmerfeld ist bereits voll. Anmeldungen, die jetzt noch eingehen, werden auf die Warteliste gesetzt!

Während einer Abendveranstaltung auf der MS Gloria werden schließlich die Gewinner geehrt. Die Veranstalter vergeben in acht Fahrzeugklassen Pokale. Übriges Startgeld und Spenden werden für einen wohltätigen Zweck gestiftet.