Verständigung Brücke zwischen zwei Welten Gehörlose kommunizieren über Gebärden. In Landshut gibt es seit 2015 den Studiengang zum Gebärdensprachdolmetscher.

Von Michaela Schabel

Merken

Mail an die Redaktion Sabine Fries (re) hat mit ihrer Vorgängerin Uta Brenner den Studiengang zum Gebärdendolmetscher aufgebaut und kompetente Dozenten wie Dawai David Li aus China (li) und Thimo Kleyboldt aus Hamburg (Mitte) nach Landshut geholt. Foto: Michaela Schabel

LANDSHUT.Mit einer unheimlichen Geschwindigkeit bewegen sich Hände, Finger und Mimik. Mit Gebärden können gehörlose Menschen sehr gut kommunizieren. Immer häufiger sieht man Gebärdendolmetscher. Noch gibt es aber viel zu wenige dieser Spezialisten, insbesondere im süddeutschen Raum. Die Studienmöglichkeiten sind ungleich verteilt. In Berlin, Hamburg, Dresden, Magdeburg Zwickau sind nördlich der Mainlinie einige Ausbildungsstätten geschaffen worden. Im süddeutschen Raum gibt nur an der Hochschule Landshut diesen Studiengang. Dieses Jahr verließen die ersten zwölf ausgebildeten Absolventen die Landshuter Hochschule. Gegründet wurde der Studiengang der Gebärdendolmetscher erst vor vier Jahren 2015/16. Sabine Fries von der Humboldt-Universität wurde die Professur in Landshut angeboten.

Bewusstsein schärfen

Sie baute mit ihrer Vorgängerin Uta Brenner den Studiengang zusammen mit erfahrenen Fachkollegen aus ganz Deutschland und darüber hinaus auf. Thimo Kleyboldt kommt aus Hamburg, Anna Bergmann aus Karlsruhe, Margit Hillenmeyer aus Nürnberg, Dawai David Li aus China. Sabine Fries selbst ist als Tochter gehörloser Eltern aufgewachsen. Ihre drei Kinder können hören. Nur bei zwei bis drei Prozent der Menschen ist die Gehörlosigkeit in Deutschland vererbt. Meistens sind Krankheiten die Ursache. Man geht davon aus, dass es in Deutschland 60 000 bis 70 000 gehörlose Menschen gibt.

Um die Qualität der Studiums vom ersten Semester an zu sichern und das Bewusstsein zu schärfen, worauf man sich einlässt und ob dieser Weg tatsächlich der richtige für einen ist, wird im Vorfeld der Nachweis von 90 Stunden Gebärdensprache verlangt. Das bedeutet, dass Studienanfänger nach dem Gemeinsamen Europäischen Reverenz-Standard, GERS, mit dem A1-Level beginnen. Die Münchner Gehörlosenschule „Blickfang“ und größere Volkshochschulen wie in Regensburg bieten derartige Abendkurse an.

Man muss schon eine bestimmte Affinität für diese körperlich visuelle Sprache mitbringen und eine Begabung, Sprachen zu lernen. „In unserem Sprachunterricht kann man nichts aufschreiben“, so Sabine Fries, „das erfordert eine hohe Merkfähigkeit.“ Nicht jeder Student kommt damit klar, was die Zahl der Studienabbrüche erklärt.

Gehörlose Menschen Gehörlosigkeit: Nur bei zwei bis drei Prozent der Gehörlosen ist die Gehörlosigkeit vererbt. Meistens ist eine Krankheit der Auslöser. Die Röteln als Ursache bekam man durch Impfungen in den Griff. Doch andere Krankheiten wie Gehirnhautentzündung, Masern oder Mumbs, auch Geburtsfehler können zur Taubheit führen. Es gibt keine genauen Statistiken, wie viele Menschen in Deutschland taub sind. Man geht von 60000 bis 70000 Menschen aus. In Afrika und Lateinamerika ist die Quote wegen der geringeren medizinischen Versorgung wesentlich höher.

Kommunikation: Gebärdensprache ermöglicht tauben Menschen zu kommunizieren. Wichtig ist ein Dolmetscher, der die Gebärden in Worte übersetzen und umgekehrt Worte in Gebärden. Es gibt auf der Welt 300 Gebärdensprachen. Jede ist sehr vom kulturellen Umfeld geprägt.



Studium: An der Landshuter Hochschule gibt es den Studiengang zum Gebärdendolmetscher seit 2015/16. Die Ausbildung bis zum Bachelor dauert sieben Semester. Masterstudiengänge gibt es in Deutschland in Hamburg und Magdeburg.

Die Ausbildung zur Gebärdensprachdolmetscherin ist anspruchsvoll. Inzwischen gibt es bereits vier Jahrgänge, so dass der Studiengang auf Vollbetrieb läuft. Maximal 24 Studenten werden pro Semester aufgenommen, da die Ausbildung sehr praxisorientiert verläuft. Man lernt eine völlig neue Sprache mit einer ganz anderen grammatikalischen Struktur und gleichzeitig, wie man sie übersetzt. Kommuniziert wird nicht mit Lauten, sondern mit dem Körper, mit Händen und Fingern, Kopf und Mimik. Die Gebärden sind visuell, sehr spezifisch und erfolgen simultan. Jede Gebärde hat durch Handform, Handrichtung im Raum und zum Körper vier Bedeutungsebenen. Gebärdensprachen sind ikonisch, wenn man verstanden hat, was eine Gebärde bedeutet, kann man sich den Inhalt gut merken.

Dazu kommt, dass die Dolmetschertätigkeit in ganz unterschiedlichen Situationen erfolgt von Arzt- und Therapiegesprächen über Gerichtsverhandlungen, Konferenzen, politisch-gesellschaftlichen Diskussionen bis zu medialen Nachrichten und kulturellen Veranstaltungen.

Drei Praktika im Studium



Das Studium über sieben Semester baut auf den drei Säulen von Sprach-, Kultur und Translationskompetenz auf, flankiert von drei Praktika mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die schrittweise auf die berufliche Praxis vorbereiten. Beim drei- bis vierwöchigen Orientierungspraktium lernen die Studenten verschiedene Lebensbereiche in Kindergärten, Gehörlosenvereinen oder Gehörlosenfirmen kennen.

Beim Hospitationspraktikum beobachten und reflektieren die Studenten sechs Wochen lang die Aufgaben des Dolmetschers vor Ort. Im sechsten Semester, dem Praxissemester, sind die Studenten bereits deutschlandweit unterwegs, um unter Anleitung in der Praxis zu dolmetschen.

Der Beruf erfordert größte Flexibilität. „Es wird einem nie langweilig“, bemerkt Sabine Fries, „kein Tag ist wie der andere“. Als Gebärdensprachdolmetscher braucht man außerdem sehr viel Empathie. Man arbeitet mit Minderheiten, die Jahre lang Unterdrückung erlebt haben und bis heute nicht weder bildungsmäßig noch beruflich gleichgestellt sind. „Diese Lebensbedingungen muss man im Hinterkopf haben, damit man die Menschen versteht“, so Sabine Fries.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.