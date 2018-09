Bahn

Brückenbau sorgt für Sperrung auf Münchner Stammstrecke

Auf dem Weg in die Münchner Innenstadt müssen S-Bahn-Passagiere am Wochenende mehr Geduld mitbringen: Wegen Brückenbauarbeiten wird ab heute Abend die Stammstrecke zwischen den Bahnhöfen Pasing und Hackerbrücke bis Montagmorgen gesperrt. Fahrgäste können nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) auf Busse umsteigen. Zwischen Hackerbrücke und dem Ostbahnhof fährt nur eine S-Bahn-Linie im 20-Minuten-Takt durch den Tunnel unter der Innenstadt der bayerischen Landeshauptstadt. Die weiteren Linien beginnen und enden am Hauptbahnhof, in Pasing oder am Ostbahnhof.