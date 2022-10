Besser als die letzten Jahre Brückentage 2023: So planen Sie Ihren Urlaub richtig von Daniela Laitinen

Mail an die Redaktion Annähernd verdoppeln lässt sich der Urlaub 2023 mit einer richtigen Planung der Feier- und Brückentage. Foto: dpa

München, Landeshauptstadt.Mit einem rechtzeitigen Blick auf die Brückentage 2023 lässt sich bei der Urlaubsplanung ein Maximum an Freizeit mit einem Minimum an Urlaustagen herausholen. Wir verraten Ihnen, wie sie 2023 Ihren Urlaubsanspruch am Effektivsten nutzen.

Die gute Nachricht vorweg: Nachdem viele Feiertage 2021 und 2022 auf Wochenenden fielen und daher einige Brückentage verloren gingen, schaut es 2023 wieder besser aus. Wenn auch nicht gleich zu Beginn.







Denn der 1. Januar fällt 2023 auf einen Sonntag. Kein zusätzlicher freier Tag also. Dafür können wir uns dann am darauffolgenden Wochenende über ein langes freuen: Heiligdreikönige 2023 ist ein Freitag.

Effektive Urlaubsplanung an Ostern

Der alljährliche Klassiker bei der effektiven Urlaubsplanung: Ostern. Mit Karfreitag (7. April) und Ostermontag (10. April) kann man hier bei nur acht verbrauchten Urlaubstagen 16 freie Tage herausholen. Wobei gleichzeitig auch Osterferien sind. Berufstätige Eltern beanspruchen dann gerne den Urlaub für sich.

Aber vielleicht lässt sich ja dann am langen Wochenende mit dem 1. Mai (Tag der Arbeit) am Montag oder an Christie Himmelfahrt ein Ausgleich finden. Der Feiertag, der alljährlich auf einen Donnerstag fällt, bietet sich mit Freitag als Brückentag an für ein langes Wochenende. Oder auch einen längeren Urlaub, denn wenn man sich auch noch über Pfingsten - Pfingstmontag ist der 29. Mai - frei nimmt, bekommt man für neun Urlaubstage stolze 17 Tage frei. Das hat den Vorteil, man muss sich nicht in der Ferienzeit Urlaub nehmen, was günstigere Preise bei Hotels und Flügen bedeutet. Aber auch wer sich die zwei Wochen ab Pfingsten frei nimmt, muss nur acht Urlaubstage dafür hergeben - dank Fronleichnam am 8. Juni. Hier bietet sich dann auch der 9. Juni (Freitag) als Brückentag an.

Brückentage im August und Oktober

Ebenso bietet sich der Montag, 14. August, als Brückentag an - vor Mariä Himmelfahrt am 15. August. Günstig für ein verlängertes Wochenende mit Brückentag liegt 2023 auch der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober, der auf einen Dienstag fällt. Allerheiligen fällt 2023 auf einen Mittwoch, ist daher nicht gerade prädestiniert für einen Brückentag.

Im Gegensatz zu 2022 lohnt sich dafür 2023 wieder ein Weihnachtsurlaub zwischen den Feiertagen. Mit nur drei Urlaubstagen ergattern sie von 23. Dezember bis einschließlich Neujahr zehn freie Tage am Stück. Das lohnt sich in jedem Fall.

Brückentage und Urlaub effektiv nutzen:

6. Januar: 4 UT = 9 freie Tage

Ostern: 8 UT = 16 freie Tage

Pfingsten: 9 UT = 17 freie Tage

Fronleichnam: 1 UT = 4 freie Tage

M. Himmelfahrt: 1 UT = 4 freie Tage

3. Oktober: 1 UT = 4 freie Tage

Weihnachten: 3 UT = 10 freie Tage

27 Urlaubstage = 54 freie Tage am Stück