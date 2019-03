Gesellschaft Brunschweiger hat nichts gegen Shitstorm Die Regensburger Lehrerin polarisiert mit ihrem Manifest gegen das Gebären. Wir trafen die Feministin zum Interview.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Dr. Verena Brunschweiger, Lehrerin am Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Regensburg, Feministin, kinderfrei: MIt ihrem Manifest avancierte sie zum Medienstar. Wir trafen die 38-Jährige zum Interview im Goldenen Kreuz. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Verena Brunschweiger avancierte mit trockenem Stoff in kürzester Zeit zum Medienstar. Das Manifest „ Kinderfrei statt kinderlos“, kurz vor dem Weltfrauentag erschienen, heizt eine bundesweite Debatte an. Jedes Kind, das in Deutschland geboren wird, bedeutet pro Jahr mehr als 58 Tonnen CO2-Ausstoß. Die Feministin und Umweltschützerin, die am AAG Regensburg unterrichtet, ruft zum Verzicht auf Nachwuchs auf – dem Klima zuliebe. Wir trafen die 38-Jährige zum Interview im Goldenen Kreuz – und erfuhren zum Beispiel auch, warum sie nichts gegen einen Shitstorm hat, wem sie gern eine Prämie zahlen würde und was das Berauschendste in ihrem Leben ist.

###### #### ### ### ##### ### ##########, ##### ###. ### ###### ##### #### #### ## ### #### #### ## ### #### ###### ######. ###### ### ######### #### ###### ### ##### ###### ########?

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

####, ######### #####. ### ###### ### #### – ##### ###### – #### ### #### ## ####. #### ######? ### ### #### #### ### #####. ### ### ######, ### ### ######### ##### ############ ####### ### ###########. #### #### ### ##### #########, ### ### ##### ## #### ### ######-########## ###.

### ######, ### ##### ########### ### ###-###### ########. #### ### ###### ####### #####, ### ############# ### ##### ## #######?

### ####### ######## #######, ### ### ### ############ ########## ###########. ### #### #### #######, ### ###### #####, ### #### #### ####. ### ########. ### ########, ######## ##### #### ##### ## ###. #### ######### ### ## ##### ### ### – ####### ###### ### ###### ##### ### ######## – ####### ####### ####### ## #####. ### ####### #####: ### #### ######### #######, ########## ## ####. ### #####: ### #### ######### #######. #### ### #### ##### ######.

### ###### ######## ### ########, ### #### ####### #####.

####### ############! ### ### ### ###########. ### ##### #######, ## ### ##### ########, #### #### ###### #### ############ #####. ## ####, #######’ ###, ###: ### ##### ### ##### ## ######, #### ### #### ########## ########, ############ ########## ######### ## ##########. ## ### ### ####### ### #### ##### ##### ## ###### #### ######## ## ########. ## #### ## ###### ##### ######, ### ##### ############ #### #######. ### ########## #### ### ### ###### ######## ## ###### ########## ### ########, #### ### ########## ######. ### ### ### ###### ###### ####.

#### ##### ###### #######: ########## #### ### ###### ########### ## ########### #### ### ### ## ##### ######. #### ##### ##### ###### ### ########### #### #######. ######## ### #####, ### ######## ####### ######### ####### ########?

### ### ## ######### ### ######### ##### ### ############# ##### ### ### ## ##### #######, ### ### ### #### ### ########## #### ##### ############. ##### ####### #### ### ########## ### ### ######. ### ####: ####, ######## ###### #### ##### ###### #### ######### ### ######## #### ############. ### ## ### ###########: ### ###### ##### ######## ##### ####### ######. ### ###### ####### ## ###.

##### ###### ### ##### #######: #### ### #####? #######?

### ##### ### ######## ### ###### ######## ## ###, ### #### ####### ############# ####. ##### ### ######## ### ##### #####, ### ###### ## ##########?

####, ### #####. ##### ### #####. ### ############ #### #### ## #### ##### ## ##########. #### #### ###### ###### #####, ### #### #### ## ### #### ###, #### ######## ### ### ### ######. ##### ### ## ####. ##### ### ### #### #####.

#### ##-#######, ### ### ### #######, #### ##### #### ######### ###, ####### ###, ### ##### #### ## ##### ########## ##### #### ######.

### #### ### ###### #####, ### #### ##### #####. ## #### ## ## #### ###### ########### #######, ### ##### ##### ###### #####. ### #### ### ### #########, #### ### #### ##### ### ####### ###### ###. ###### ####### ##### ### ###########, #### ### ######## ## ###### #### ### ##### #######, ### ##### ## ########. #### ### #### ##### ### ##### ### ####### ################ ########. ### ####### ##### ### ##### ###### ##### ### ####, ### ### ### ### ###### #####. ### ####: #####, #### ## ###########. #### #### ### #### ## ## ###### ##### ############ ####### ## ##### ## ### ######### ######.

### #### ################ – #### #### ######### ## ###### ###: ### #### #### #### ### ### ##########.

####, ## ###### ### #####. ##### ######### ####### #### ## #### ########. ##### ########## ##########. ## #### #####, #### ### ########### ## #########, ###### ### ### ### #### ########## ######## ########### ######## #### ######### ########## #### ######## ### ### #### ### #### #######? ### #### ## #### ##### #### ##### #####.

### #### ### #### #### #### ### ## ###### ### ### #### – ####?

########! #### ### ### ###### ##### ## ###, #### ### ######## ### ###### ### ##### ### ###. ### #### #### #### #######.

##### ### ###### ## ###### ###### ####, ###### ### #### ###############, ### ### ### ### ############ #########, ## ##### ### ########.

####, ###### ###### #### ############## ######, ##### ### ######. ############### ### ####### ###### ##### #### #### ##########. ### #### ### ## ## ###### ## ###### ###### ###### #####, ####### #######, ### ##### ## ###### ### ## ######, #### ############ #### ### ##### ##### ####.

#### ############## #####.

#### ###########! ### #### ### #########. ### ####### #### ### ### ### „########“.

### #############: ### ####### ### ########## ######### ### ######## ## #####. #### ###### ###### ##### ##### – ### ######## ### ##### ### ############.

### #### ### ### #### ###########, ##### ##### ######### ############, ### #### ##### ##### #### ########, ##### ###.

###### #### ## ##### ### ########### #######, #### #### ######## ## ######### ### ### ##### ########### ####.

### ###### ##### ### ######-###### #######. #### ######## ### ###, ######, ### ###-######### ### #### ########. ### ### ## ##### ###, ### ### ###### ##############. #######! ### ##### ##### ###, #### #### ###### ##### ### #####, ## ######## ### ########. ### ####### ######## #### ########, #### ### ## #####-#### ### ######## ########## #####. ### ##### ###### #############, ### ### ### ##### ## ######. ### #### ### #### ###### ####.

### #####: ######, ### #######, ###### ######## ########### ########## ### ###### #### ########, ### ####### ### ######. ###### ### ###### #### ############## ###### ##?

####. #### ###### ###### ### ############ #### ### ################# #####. ### ##### ###### ##### ### ### ###, #### ### ###### ###### ######. #### #### ###### ### ########### ###### ########## ######, ######### ####. ### #### ###### ####### ### ################# #########, ### #### ### ##### ###### #####. ### ### #### #########, ###### ###### ###### #### ####### ###### ## #####. ### ##### ## ### ######### – ### #### ###### ### ### ########## ########## (###. #. ###: ### ########## #######) ###.

### ##### ### #### ## #### #######. ### ##### „#### #### – ### ##### #######“ ### ##### ###. ##### ####### ### ## ########## ###?

##### ######. #### ### ##### ###, #### ### ### ######### ########### ####. #### ### ### ### ################## ###### ######## #### #### ###### ### ### #####. ### ##### ### ### #### ###### ########, ### ## ####### ####### ###### ########## ### #### ########## ######.

### ##### ##########. ### ### ### #### ###### #####?

### #### ### ###########, #### #####, ### ##### #### ##### ##########, ##### ######## ###### ######. #### #### ###: ### ### #######. ### ###### #####, #### ##### ### ####### ########### ########## ######## ####. ### ####### #####: ### #### ##### ### ########## ##########. ##### ###### ####### #####.

#### #### ## ### ######-#####