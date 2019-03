Regensburg Brunschweiger unter Beobachtung Die Lehrerin, die für Kinder-Verzicht wirbt, polarisiert. Der Minister will den Fall im Auge behalten, die Schule reagiert.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Verena Brunschweiger wirbt für den Verzicht auf Kinder. Die radikale Feministin unterrichtet am AAG in Regensburg. Die Reaktionen auf ihr Buch sind extrem. Foto: Juliane Zitzlsperger/Büchner-Verlag/dpa

Regensburg.Verena Brunschweiger aus Regensburg ist über Nacht zum Medienstar geworden. Mit ihrem Manifest „Kinderfrei statt kinderlos“ macht sich die 38-Jährige, die am Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Ethik, Deutsch und Englisch unterrichtet, für den Verzicht auf Nachwuchs stark – dem Klima zuliebe. Das Buch der promovierten Mediävistin hat eine bundesweite Debatte entfacht. Wer ein Kind in die Welt setzt, schadet dem Weltklima: Diese Haltung polarisiert extrem. Die Schulleitung des AAG betont in einem Brief an die Eltern das Recht auf Meinungsfreiheit, wirbt für eine differenzierte Sichtweise und betont die Qualität des Unterrichts an der „Schule mit Herz“. Eine Schülerin des AAG findet es dagegen „schockierend, dass so eine Frau Lehrerin ist“. Und das Kultusministerium kündigt an, den Fall im Auge zu behalten.

### ######## ### ###### ############# #### ##### ### ######## #####. „### ################## #### ### ########### ########## ######“, #### ########## ##. ##### ##### ### ####### ####### ############. ### ######: „### ####### ### ### #### ### ############ ########.“ ### ######### ###### ########### ####### ################## ### ########### ## ############ ######. ## ############ ##### ### ######## ### ################ ### ### ##############, ## ### ###### ######## ####, #######.

### ######### ###### #####, ## #### ###############, #### ### ###### ############ ####### #####. #### #### ##### ####, #### ###### ############# ## ########## ######## ### ### #### ### #### ###### ###### #####. ##### #### ## #### ####### ##### ########, ## #########: ### ######### ############# ### ##### ############# ### #### #######.

############ ###### ### ########### ### ################# ### ############### ### „#################“: ### ###### ######## ## ### ########### ##### #######, #### ### #### ### ######## ####### ############. ### ##### #### ################# #######, ### ######## #### ########, ###### ## ########.“

##### ######## ### ############## ######## ####### ###### #####. ### ############ ######### ###############. „##### #####: ### #### ### #####“, ######### ##### ######### ### ####### ### ######### ####### ############. ### ##-####### ######: „##### ######## ############ ## ###### ###### ### ######## ### #######, #### ### ###### ######## ####. ## ####’ ### #### ## #####, ### ## ###### ############ ####, ####### ######## ############### ###### ########## ####.“

###### ############# #### „######### ##### ### ### ########, #### ### ##### ##### ### ########### ### ######, #### ### ### ### ####### #######, #### ##### ### ###### ### ########### ##### ###### ####, ####### ### ############### ### ########“, ######## ### ##-#######. ### ######### ### ### ##. ###### ##### ### ######## ### ####### ### ### ######### ### ### #### ### ####### ### ###########. „#### ######## #### ## ##########, ##### ###### #### ## ########, ####’ ###, ### ### ######## ####### ###.“ ### ######## ##### ### #### ### ####### ###### ############.

############# ##. ####### ##### ### ############### ####### ####### ### ### „#### ###### ######## ####### #######“ ## ##### ##### ## ### ###### ##########. ### ####### ### ############### ########### ##### ### ##### ################. ####### ### ### ##### ###############, ## #### ##############, ### #### ### ##### ########## ########### ######## ### ###### ###### ##########, ### ### ##### ##### ######### ######### #### ####. ### ############### ###### ### ### ######## ### ########## ### ######### ########### #### ######## #####.

### #### ### ######### ### ######### ############## ## ### ####? #### ####’# ### #########.

„####### #### ########## ########### ######### ######, #### #### #########, ### ## ######## ####### ### #### ######## ##### ########, ##### ########- ### ################# ##### ############# ########## #####“, ##### ## ## ### #####. „######## #### ########## ######, #### #### ######### ########## ### ### ####### ########## ########### ############## ### ###### ################ #######, ## ##### ########### ## #### ### ########### ##########- ### ################### ## ########.“

### ############ ###### #### ### ###### #############, ### „##### ### ######### ################, ####### #### ######### ### ############ ########### ##########“ ####, #### ### #### ############ ### ####### ### ### ### ##### ############.

### ### ##### #### „###### ### ####“ – #### ###########, ### ### ####### ### ######### ### ###### ######### #####. ### ######### ## ############, ####################### ### ####### ######### ######## ##### ## ###########, ####### ##### ### #######. ### ##### ###### ######## ###### ### ############## ##########, ##### ### ## ### #### ####, #### ############ ##############, ### ##################### ### ####### ### ##### ########### ### ##### ###### ######, ############## ###.

### ###### ########## ### ############, ### ##### ## ### ####, „#### #### ####### ###. ### #### ### ### ## ##### ###### ###“. ### #### ### ## #########, ### ## ### ############, ####### „############# ######“ ### ###### ##### ########- ### ################# #### ## #### ### ###### ### #### ### ###### ##########.

############## ######## ### ##### ##### #### ##### ### ##### ####### ### ############# ### ###. „### ### #### ########## ########## ######“, #### ################## ###### ########### ### ######### ####### ############. „### ######### ##### #### #### ###########.“ ### ###### ### ###### ############# ## ### ######### ######## ###### ######### ##### #######. „## #### ##### ############ ##“, #### ###########. ## ########## ### ###### ############# #### ## ##### ####### #### #### „###### ## #########“.

### ###### ##### ## #### ###### ## ### ######### ####### ### #### #### ### ########## ### ###### #### ########## #############. ########, ## ############# ###########, ##### #### #### ### #### ## ### ### #### ### ###########, ### ### ##### ## ########-#########-######### #############. „### ### #### ########### ##### ############.“

#### #### ## ### ######-####.