2. Bundesliga „Brutal wichtige Phase“ beim FCN: Bangen um Duman Der 1. FC Nürnberg befürchtet erneut einen Ausfall von Mittelfeldspieler Taylan Duman. „Er ist beim Arzt, er wird untersucht, er ist wieder mit Problemen am Sprunggelenk unterwegs“, berichtete Trainer Markus Weinzierl vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Tabellenfünften Fortuna Düsseldorf.

Mail an die Redaktion Johannes Eggestein (r) vom FC St. Pauli und Taylan Duman vom 1. FC Nürnberg kämpfen um den Ball. Foto: Michael Schwartz/Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Nürnberg.Duman hatte nach wochenlanger Pause am Sonntag beim 2:3 gegen Holstein Kiel in der zweiten Halbzeit sein Comeback gegeben. Weinzierl zufolge war dem 25-Jährigen aber in einer unglücklichen Aktion ein Spieler auf das Bein gefallen. „Jetzt ist es in der Abklärung“, sagte der neue „Club“-Trainer weiter.

Düsseldorf ist eine Heimmacht in dieser Saison. „Sie haben eine Selbstsicherheit zuhause, gute Fans und eine gute Stimmung, die sie aktuell trägt“, bescheinigte Weinzierl der Fortuna, die zuhause ungeschlagen ist und vier von fünf Partien gewonnen hat. Düsseldorf trete „mit einer Leichtigkeit“ auf und verfüge auch über einen erfolgreichen Angreifer. „Sie haben vorne mit (Dawid) Kownacki einen Stürmer, der trifft, der Selbstvertrauen hat und von dem leben sie“, befand Weinzierl. Kownacki war bisher fünfmal erfolgreich.

Die Nürnberger sind nach drei Niederlagen in Serie auf Relegationsrang 16 abgerutscht. Weinzierl sieht deshalb eine „brutal wichtige Phase“ für seine Mannschaft bis Weihnachten.