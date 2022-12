Kurioser Unfall Bub (4) im Auto: Wagen rollt in Passau Böschung hinab und überschlägt sich

Mail an die Redaktion Ein Auto ist am Samstag in Passau eine Böschung hinuntergestürzt. Foto: Polizei Passau

Passau, Stadt.Schreckenszenario für viele Eltern: Ein Auto, in dem ein vierjähriger Bub saß, ist am Samstagnachmittag in Passau plötzlich losgerollt.

Der Unfall hat sich gegen 13.45 Uhr ereignet. Ein 52-Jähriger hat sein Auto an einem abschüssigen Parkplatz im Franz-Stockbauer-Weg abgestellt, schildert die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntag. Der Fahrer ist ausgestiegen. Danach habe sich das Auto plötzlich in Bewegung gesetzt.







Das Fahrzeug ist etwa zehn Meter eine Böschung hinabgestürzt und im Bereich Hollerkrippe auf dem Dach liegengeblieben. Während des Unfalls befanden sich ein vierjähriger Junge und eine 41-jährige Frau im Auto, heißt es nun von Seiten der Polizei. Zunächst wurde berichtet, dass der Bub alleine im Auto war.

Insassen hatten Glück im Unglück

Die Insassen hatten jedoch Glück im Unglück: Die Frau blieb unverletzt und der Vierjährige klagte über leichte Schmerzen im Rippenbereich. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. „Der Junge kann noch mal Geburtstag feiern - er hatte richtig Glück“, sagte ein Polizeisprecher auf PNP-Nachfrage.

Am Auto ist erheblicher Sachschaden entstanden. Durch den Absturz sind auch ein Holzzaun und ein Metallgeländer beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 25.000 Euro.Anmerkung der Redaktion: Bezüglich des Unfalls hatte es zunächst Verwirrung gegeben, diese hat die Polizei inzwischen klargestellt. Auch das Alter des Buben ist im Nachhinein korrigiert worden.

− cav/dpa/tka