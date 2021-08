Anzeige

Notfälle Bub fällt in reißenden Gebirgsbach: Rettung per Hubschrauber Ein neun Jahre alter Bub ist im Berchtesgadener Land in einen reißenden Gebirgsbach gefallen und musste mit dem Hubschrauber gerettet werden.

Ein Rettungshubschrauber fliegt über einen Flugplatz.

Marktschellenberg.Der Junge sei am Sonntag in der Almbachklamm bei Marktschellenberg vor den Augen seiner Mutter und seiner Schwester auf einem Holzbalken ausgerutscht und in den Hochwasser führenden Bach gestürzt, teilte die Bergwacht mit. Mit letzter Kraft habe sich der Junge aber auf einen Felsvorsprung retten können. Dort wurde er demnach wenig später von einem Canyon-Retter gerettet und per Hubschrauber aus der Klamm geflogen. Der Bub habe sich bei dem Sturz nur leicht am Knie leicht verletzt.

Vier Einsatzkräfte kümmerten sich den Angaben zufolge während der Rettung um die Mutter und die Schwester des Jungen sowie eine weitere Frau und ihren Sohn, die die Rettung des Neunjährigen miterlebten.

