Notfälle Bub sperrt Vater auf Balkon in großer Höhe aus Nachdem ein Junge seinen Vater im achten Stock auf dem Balkon ausgesperrt hatte, konnten dem 49-Jährigen in Augsburg nur noch die Höhenretter der Feuerwehr helfen.

Die Höhenrettung der Feuerwehr ist an einem Haus im Einsatz. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Augsburg.Der Mann wollte auf Anraten der Nachbarn an der Hauswand in einem wenige Zentimeter schmalen Blumenkasten zur Nachbarwohnung klettern, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei starkem Wind verlor der Vater jedoch das Gleichgewicht und stürzte der Länge nach in den Blumenkasten. „Er hat riesiges Glück gehabt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag.

Um an den Mann heranzukommen, seilten sich Spezialisten der Feuerwehr aus dem zwölften Stock ab und brachten ihn unverletzt in Sicherheit. Die Rettung war laut Feuerwehr nur von oben möglich. Warum der Bub die Balkontür verriegelte, wollte er zunächst weder der Feuerwehr noch seinen Eltern verraten.