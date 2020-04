Anzeige

Notfälle Bub versteckt sich vor Mutter und verursacht Großfahndung Ein fünfjähriger Bub hat sich im Allgäu vor seiner Mutter versteckt und damit ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan gerufen.

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht auf der Landstraße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Wiedergeltingen.Der Junge sei vor den Augen seiner Mutter aus dem Garten in Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) ausgebüxt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die besorgte Mutter ihn weder auf den Spielplätzen in der Gemeinde noch bei Freunden fand, alarmierte sie nach einer Stunde die Beamten. Diese leiteten eine Großfahndung mit acht Streifen aus den umliegenden Polizeidienststellen ein. Als die ersten Beamten bei der Frau eingetroffen seien, „trottete der Junge ums Eck und kam gerade heim“, so die Polizei. Er hatte sich am Mittwochnachmittag den Angaben zufolge aus Spaß auf dem Garagenhof vor der Mutter versteckt.