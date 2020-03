Verkehr Bub von Auto gestreift und schwer verletzt: Unfallflucht Ein vierjähriger Bub ist bei einem Unfall in Fürth schwer verletzt worden.

Ein Notarztwagen steht in einer Straße in einem Wohngebiet. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Fürth.Der Junge sei seiner Mutter vorausgelaufen, auf die Straße getreten und dort von einem Auto gestreift worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Fahrerin hielt den Angaben zufolge nach dem Zusammenstoß kurz an und sprach mit der Mutter, fuhr anschließend aber wieder weiter. Der Vierjährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.