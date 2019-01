Buch Buch: Die Wegmarken der Oberpfalz Die Autorenfamilie Otto hat 100 Jahre Freistaat zum Anlass genommen, einen Blick auf die Entwicklung der Region zu werfen.

Von Bettina Gröber

Mail an die Redaktion Eine wichtige Wegmarke für die Entwicklung der Oberpfalz bildete die Gründung der Regensburger Universität 1967. Das Foto zeigt Ministerpräsident Alfons Goppel (Mitte) mit Universitätsrektor Prof. Dr. Dieter Henrich und Kultusminister Hans Maier Fotos: Bilddokumentation Regensburg

Regensburg.Das doppelte Jubiläum, das in Bayern 2018 gefeiert wurde – 200 Jahre bayerische Verfassung, 100 Jahre Ausrufung des Freistaats – , hat zwei Gesichter: ein zeitgeschichtliches und ein menschliches. Denn immer waren und sind es Menschen aus Fleisch und Blut, die Veränderungen anstoßen, für sie kämpfen und schließlich Visionen verwirklichen. Und so ist das vor Kurzem erschienene Buch von Elisabeth, Wolfgang und Gerd Otto bereits in seinem grundlegenden Ansatz ein wertvoller Beitrag zu einer umfassenden Würdigung des Geleisteten.

Mit „Goldener Löwe unter weiß-blauen Rauten“ richten die Autoren das Augenmerk auf die Oberpfalz, deren Entwicklung als Teil des Freistaats Bayern in den vergangenen 100 Jahren aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Dabei geht es weniger um die Vermittlung von bloßem Faktenwissen. „Menschen, Ereignisse, Emotionen“, so verspricht es auch der Untertitel, stehen im Zentrum des Buches.

Prominente Protagonisten

Kenntnisreich und scharfsinnig, aber auch empathisch, mit spürbarer Liebe zur Heimat vollziehen die Autoren Geschichte und Geschichten nach – auch um die Gegenwart zu verstehen und für die Zukunft Perspektiven aufzuzeigen. Ehe es um die Geschichte der Oberpfalz als Teil Baierns oder Bayerns (letztere Schreibweise, so erläutert es das Buch, wurde erst durch König Ludwig I. im Jahre 1825 als Ausdruck von dessen Panhellenismus etabliert) geht, widmen sich die Autoren der „alten Zeit“.

In dieser, die die Jahrhunderte vor der Begründung der konstitutionellen Monarchie umfasst, entwickelten sich die Mittelaltermetropole Regensburg und die sie umgebenden Gebiete sehr unterschiedlich: auf der einen Seite die freie Reichsstadt, ab dem 17. Jahrhundert Sitz des Immerwährenden Reichstags, auf der anderen eine Region, die keineswegs ein einheitliches Gebilde, sondern phasenweise ein regelrechter „Flickenteppich“ aus kleinen Herrschaften war.

Buch beschreibt auch dunkle Zeiten

Das Buch skizziert die unterschiedlichen Entwicklungen, spart aber auch nicht mit interessanten Details – seien es prominente „oberpfälzische“ Protagonisten, seien es Schlaglichter auf das Erleben der Bevölkerung. Bedeutende Einflüsse der Oberpfalz und ihrer Sprösslinge auf die zentralen Ereignisse der vergangenen 100 Jahre beschreiben und kommentieren die Autoren dann im Hauptteil ihres Werkes. Dabei wird ein ausgewogenes, bei aller Sympathie objektives Panorama entworfen, in dem auch die Schattenseiten und dunklen Zeiten der Geschichte nicht ausgespart werden:

Auf die Erklärung zum Freistaat durch Kurt Eisner am Ende des Ersten Weltkriegs folgten bekanntlich wenige Jahre später die Gräueltaten des Nationalsozialismus. Zerstörung, Terror und Vernichtung verursachten nicht nur menschliches Leid, sondern wurden auch von Menschen verursacht. Das Konzentrationslager Flossenbürg steht unter anderem für eine Mentalität des Wegschauens: Es habe, schreibt Wolfgang Otto, „einem wachen Geist nicht entgangen sein“ können. Das Buch rekapituliert vor diesem Hintergrund auch die Geschichte der Juden in Regensburg und der Region. Vergessen werden aber auch jene nicht, die sich, wie etwa der spätere Regensburger Bürgermeister und Sozialdemokrat Hans Weber, von Anfang an gegen das NS-Unrechtsregime stellten und dafür auch Verfolgung bis hin zu Aufenthalten im KZ in Kauf nahmen.

Prosperierende Unternehmen

Wie sich die Oberpfalz nach dem Zweiten Weltkrieg vom landwirtschaftlich geprägten Gebiet zu einer auf verschiedenen Gebieten der Industrie erfolgreichen Region, aber auch zu einem wichtigen Hort von Bildung und Innovation entwickelt hat, illustriert das Buch anhand zahlreicher Beispiele prosperierender Unternehmen und Einrichtungen. Vor allem Gerd Otto, langjähriger Wirtschafts- und Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung, kann dabei zahlreiche persönliche Erfahrungen und Begegnungen beisteuern. Porträtiert werden heutige Global Player wie die Maschinenfabrik Reinhausen oder das Unternehmen Krones in Neutraubling. Ebenso nacherzählt wird die in den 1980er Jahren für die wirtschaftliche Entwicklung so bedeutsame Ansiedlung von BMW in Regensburg.

Die Autoren Autoren: Elisabeth Otto forscht und unterrichtet am Lehrstuhl für Kunstgeschichte und Museumskunde an der Universität von Montreal. Wolfgang Otto praktiziert als Urologe und ist daneben Autor zahlreicher Sachbücher. Gerd Otto arbeitet als Redakteur der Wirtschaftszeitung des MZ-Verlags nach wie vor journalistisch.

Buch: „Goldener Löwe unter weiß-blauen Rauten. Menschen – Ereignisse – Emotionen. 100 Jahre Oberpfalz im Freistaat Bayern“ ist 2018 im Forum Verlag Dr. Wolfgang Otto erschienen. Das Buch hat 192 Seiten und zeigt die Entwicklung der Oberpfalz in 84 Abbildungen. Erhältlich für 19,90 Euro im Buchhandel.

Und wo steht die Oberpfalz heute, nach 100 Jahren „Goldener Löwe unter weiß-blauen Rauten“? Das Buch benutzt – angesichts einer aktuellen Bestandsaufnahme durchaus berechtigt – den Begriff der „Boomregion“ nicht nur für Regensburg, sondern für das gesamte Gebiet. Viele Wiedererkennungseffekte, aber auch viel Neues oder längst Vergessenes mag der Leser – nicht nur der aus der Oberpfalz – in diesem ebenso profunden wie empathischen Über- und Einblick entdecken: ein Buch, das die Region nicht nur historisch, sondern vor allem auch menschlich im wahrsten Sinne des Wortes näher bringt.

