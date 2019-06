Naturschutz Bürgerbegehren gegen Luxushotel am Forggensee Der Bund Naturschutz (BN) und der Kreisfischereiverein Füssen wollen an diesem Mittwoch ein Bürgerbegehren gegen ein geplantes Luxushotel am Allgäuer Forggensee starten.

Mail an die Redaktion Ausflügler genießen zur Abendstunde den Blick über den Forggensee. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild

Füssen.„Ziel ist es, die einzigartige Ostallgäuer Landschaft vor diesem Eingriff im Landschaftsschutzgebiet zu bewahren“, heißt es in der Begründung des BN. Laut Bauplänen soll ein Teil des Hotels in den See hineinreichen. Naturschützer befürchten eine nachhaltige Veränderung der Lebensräume für heimische Pflanzen- und Tierarten. Zudem sieht der BN in dem Projekt eine Gefahr für Übertourismus.

Die Betreibergesellschaft des Festspielhauses plant die Errichtung eines Fünf-Sterne-Hotels und eines Tagungszentrums neben dem Musiktheater in Füssen. Das Ludwigs Festspielhaus, das privat und ohne öffentliche Förderung betrieben wird, soll dadurch wirtschaftlich abgesichert und nicht ausschließlich durch den Veranstaltungsbetrieb finanziert werden.

Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren braucht der BN knapp 1300 Unterschriften von Bewohnern Füssens. Dann kann bei der Gemeinde ein Bürgerentscheid beantragt werden. Wird dieser vom Stadtrat als zulässig erklärt, können die wahlberechtigten Füssener über den geplanten Hotelbau abstimmen.