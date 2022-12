Kulmbach Bürgermeister und Polizei retten frierenden Lastwagen-Fahrer

Der Bürgermeister von Marktschorgast und die Polizei Stadtsteinach haben einem frierenden Lastwagen-Fahrer in seiner Notlage geholfen. Der 48-Jährige hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Minusgraden in seinem Fahrzeug übernachtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Batterie machte schlapp, so dass die Standheizung ausfiel und der Wagen am nächsten Morgen nicht startete. Versuche, die zuständige Speditionsfirma zu erreichen, blieben erfolglos. Geld, um selbstständig den Pannenservice zu erreichen, fehlte dem Mann.

dpa