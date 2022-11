Ticker zum Nachlesen Bürgermeisterwahl in Zwiesel: Stichwahl zwischen Gloria Gray und Karl-Heinz Eppinger von Christoph Eberle

Merken

Mail an die Redaktion Gloria Gray nimmt die Glückwünsche von CSU-Kandidat Harald Haase entgegen. Foto: Eberle

SPD-Kandidat Karl-Heinz Eppinger hat es in die Stichwahl geschafft. Foto: Eberle

Zwiesel, Stadt.Am Ende war es deutlicher als die meisten erwartet hatten: Mit klarem Vorsprung vor ihren Mitbewerbern sind die parteilose Gloria Gray (Gehring) und SPD-Kandidat Karl-Heinz Eppinger in die Stichwahl ums Bürgermeisteramt in Zwiesel (Landkreis Regen) eingezogen.

Am 11. Dezember wird sich endgültig entscheiden, wer die Nachfolge Franz Xaver Steiningers als Rathaus-Chef in Zwiesel antreten wird.

Punkt 18 Uhr betrat am Sonntagabend Gloria Gray als erste der Kandidaten den Sitzungssaal im Rathaus, um die Ergebnispräsentation zu verfolgen. Und zum Schluss sollte sie auch Erste bei der Auszählung sein: 31,56 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf die Künstlerin und Unternehmerin.

Der einzige Bewerber, der einigermaßen mithalten konnte, war Karl-Heinz Eppinger mit 26,88 Prozent. CSU-Kandidat Harald Haase kam auf 19,42 Prozent, 3. Bürgermeister Jens Schlüter (Grüne) auf 14,07 und Thomas Kagerbauer (PWG) auf 8,07 Prozent

Hier können Sie den Liveticker zur Entscheidung nachlesen: