„Bully" Herbig: „Du kannst über Humor nicht streiten" Der Schauspieler und Regisseur Michael „Bully" Herbig hat eine klare Haltung zu Humor.

Michael „Bully" Herbig hält bei der Verleihung des Goldenen Schlitzohrs auf der Bühne die Laudatio.

München.„Du kannst über Humor und Geschmack nicht streiten. Die sogenannte Gürtellinie ist bei manchen am Hals und bei anderen am Knöchel“, sagte Herbig der Münchner „Abendzeitung“ (Freitag). „Wann ist also was „unter der Gürtellinie“?“, fragt sich der 50-Jährige. Allerdings seien alle durch den Zeitgeist sensibler geworden.

Der in München lebende Herbig feierte mit der TV-Sendung „Bullyparade“ sowie den Kinokomödien „Der Schuh des Manitu“ und „(T)raumschiff Surprise“ große Erfolge. Als Regisseur hatte er zuletzt die DDR-Fluchtgeschichte „Ballon“ im Thriller-Genre vorgelegt. In seinem nächsten Film will er die Geschichte einer Soldatin thematisieren, die Opfer eines sexuellen Übergriffs wird: „Extrem emotional und aufwühlend“, sagte Herbig.