Abensberg Bum Bum Band rockt wieder im Center Am Samstag heißt es „Abensberg boomt“ – und das gleich mit vier Bands.

Die Bum Bum Band kehrt ins Center zurück. Foto: Kreutzer

Abensberg.Die Diskothek Center wird sich dazu wieder in einen Live-Club verwandeln. Die Bum Bum Band, Zero Sugar, New Age Trailer und die Love Battle Pyros bieten Rock, Pop, Folk und Indie.

Die Bum Bum Band aus Regensburg ist durch ihre Auftritte auf dem Gillamoos in Abensberg bekannt. Vor zwei Jahren rockte sie auch schon im Center beim „Rockstern“-Festival ab – nun kehrt sie zurück. Jürgen mit der Brille (Gesang), Kriss Kross (Gitarre), M.A.N.E. (Bass), Happy Love (Drums) und Ben Solo (Keyboard) haben ihre neue CD „Pop“ mit Brechern wie „Alle Durcheinander“, „Alles Lüge“ oder „Energie“ im Gepäck. Daneben gibt es aber auch die Klassiker der Bum Bum Band wie „Bock auf Rock“ oder „Eiszeit“ zu hören.

Eröffnen werden den Abend die Schweizer-Sisters mit ihrer Band Zero Sugar und lupenreinem Indie-Folk. Danach gibt es satten Indie-Rock von Love Battle Pyros aus Kelheim zu hören und zum Abschluss von „Abensberg boomt“ treten noch die vier Jungs von New Age Trailer auf. Die mixen Indie mit Alternative und rocken dabei mächtig ab. Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro.