Umwelt

BUND fordert Vervierfachung der Photovoltaikanlagen

Der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger hat von der neuen Landesregierung einen Neustart bei der Energiewende gefordert. Dazu gehöre unter anderem eine Vervierfachung der Photovoltaikanlagen in Bayern, sagte Weiger am Freitag in Nürnberg. Es müsse „das große Potenzial auf nicht genutzten Dächern gehoben werden“, erläuterte er bei einer Pressekonferenz des Bundes Naturschutz (BN). Die Klimakrise sei Fakt und in Bayern sichtbar angekommen, betonte Weiger mit Blick auf die langanhaltende Dürre in diesem Jahr. „Die ersten sichtbaren Auswirkungen der Klimakrise in Bayern zeigen deutlich, dass jetzt umgesteuert werden muss.“ Die Wende hin zu 100 Prozent erneuerbaren Energien sei dringend nötig, um die schlimmsten Folgen abzuwenden.