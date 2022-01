Anzeige

Neue Corona-Regeln Bund-Länder-Beschluss: Bayern schert aus In der Gastro gilt bald fast überall 2G plus - aber nicht in Bayern. Zudem bekommen Geboosterte eher Freiheiten zurück.

München.Nach den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern hat das bayerische Kabinett über die Umsetzung im Freistaat entschieden. Demnach wird es in Bayern keine „besonderen inhaltlichen Veränderungen“ zu diesen Beschlüssen geben. In einer Pressekonferenz zählt der Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann, die Unterschiede auf.

Bisher mussten dreifach Geimpfte auch 14 Tage nach dem Booster einen negativen Test vorweisen, ehe man Zutritt zu 2G-plus-Bereichen bekam. Diese Regelung entfällt künftig. Geboosterte müssen ab dem Zeitpunkt ihrer dritten Impfung keinen negativen Test mehr dafür vorlegen. Dies tritt ab Donnerstag, den 13. Januar in Kraft.

Kein 2G plus in Gastronomie

Deutschlandweit soll künftig in Gastronomien die 2G-plus-Regelung gelten. Bayern macht hier aber nicht mit. Dieser Bereich sei ohnehin bereits enorm eingeschränkt, so Herrmann. Daher bleibt es hier in Bayern bei 2G. Die bayerische Corona-Verordnung - dort ist für Gaststätten 2G vorgeschrieben - werde ohne besondere inhaltliche Änderungen verlängert, teile Herrmann mit. Jedenfalls „Stand heute“ bleibe man in der Gastronomie bei der 2G-Regel.

Bayern weicht hier neben Sachsen-Anhalt als einziges Bundesland von der Bund-Länder-Linie ab. Dafür bleiben - anders als in anderen Ländern - in Bayern Kneipen, Bars und Discos weiter ganz geschlossen.

Grüne und SPD fordern allerdings die Umsetzung von 2G plus auch in der Gastronomie. Es sei unverständlich, warum im Wirtshaus ohne Maske und mit Vollbesetzung andere Regeln gelten sollten als etwa in Theatern, sagte Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze.

Testbefreiung für Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler im Alter von über 14 Jahren, die in der Schule regelmäßig auf eine Corona-Infektion getestet werden, bleiben in Bayern auch weiter von der Nachweispflicht bei 2G-Regelungen befreit. Das beschloss die bayerische Staatsregierung ebenfalls am Dienstag.

Die Ausnahme gelte in Hotels und in der Gastronomie, aber auch bei sportlichen, musikalischen oder schauspielerischen Betätigungen, sagte Herrmann. Schülerinnen und Schüler im Alter von unter 14 Jahren sind ohnehin von der Nachweispflicht befreit.

Quarantäne wird kürzer

Zudem hat das Kabinett über die Verkürzung der Quarantäne für Kontaktpersonen und der Isolierung für Infizierte beraten und entschieden - Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, die Regeln zu vereinheitlichen und die Fristen zu verkürzen. Auch in Bayern gilt künftig eine verkürzte Quarantänezeit von zehn Tagen. (dpa/am)