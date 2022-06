Umwelt Bund Naturschutz: Hinweise auf Rückgang bei Amphibien

Die Zahl der Amphibien in Bayern könnte nach Angaben des Bund Naturschutz (BN) erneut zurückgegangen sein. Darauf weise die Auswertung der diesjährigen Amphibienwanderung hin, teilte der BN am Mittwoch in Nürnberg mit. Bei einer Umfrage unter 20 Orts- und Kreisgruppen berichtete der Großteil, dass die Freiwilligen deutlich weniger Frösche, Kröten und Molche an den Schutzzäunen eingesammelt hätten. Bei drei Gruppen sei die Zahl in etwa gleich geblieben. Bei drei weiteren gab es einen Anstieg.

dpa