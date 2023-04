Tourismus Bund prüft Ende der Einreisesperre für Touristen aus China

Die Bundesregierung prüft die Aufhebung der Einreisesperre für chinesische Touristen, die als eine der letzten auf Grund der Corona-Pandemie eingeführten Schutz-Maßnahmen gilt. „Über eine vollständige Aufhebung dieser letzten noch bestehenden Einreise- und Visabeschränkungen für touristische Zwecke wird derzeit beraten“, heißt es im Auswärtigen Amt in Berlin. Bereits am 1. März hatte die Bundesregierung zwar die coronabedingten Beschränkungen der Einreise aus China weitgehend aufgehoben. Zudem fallen seit dem 7. April auch die letzten Corona-Bestimmungen auf Basis des Infektionsschutzgesetzes in Deutschland weg. Doch die Einreisesperre für Touristen aus China bleibt weiterhin bestehen.

dpa