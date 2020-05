Anzeige

Literatur Bund zeichnet 66 Verlage aus Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) zeichnet 66 kleinere und unabhängige Verlage aus.

Merken

Mail an die Redaktion Monika Grütters (CDU) trägt einen Mundschutz. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbbild/dpa/Archivbild

Berlin.Der mit insgesamt rund 1,4 Millionen Euro dotierte Deutsche Verlagspreis geht unter anderem an die Häuser Klaus Wagenbach, Klett Kinderbuch und den Verbrecher Verlag. Das gab Grütters' Haus am Montag in Berlin bekannt. Die meisten Verlage bekommen 20 000 Euro Prämie, drei erhalten 60 000 Euro. Welche das sind, wird am 25. Mai online veröffentlicht. Die in München geplante Preisverleihung fällt wegen der Corona-Epidemie aus.