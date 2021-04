Anzeige

Regierung „Bundes-Notbremse“ entzweit Koalition Die Freien Wähler wollen Verfassungsbeschwerde gegen das Bundesgesetz einlegen. Holetschek verteidigt die Ausgangssperren.

Merken

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Klaus Holetschek (CSU), Minister für Gesundheit und Pflege. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild Foto: Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.„Wir brauchen einen spürbaren und dauerhaften Rückgang der Infektionszahlen und müssen unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung schützen“, sagt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Auch von wissenschaftlicher Seite werde die Effektivität der Ausgangsbeschränkungen überzeugend bestätigt, sagte der CSU-Politiker. „Die erste Welle der Pandemie hat gezeigt, dass zuverlässig eingehaltene kontaktreduzierende Maßnahmen zusammen mit einem strikten Containment maßgeblich zur Eindämmung der Pandemie beitragen.“

Die Koalitionspartner von der Freien Wählern hingegen wollen die „Bundes-Notbremse“ in Karlsruhe kippen lassen. „Mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die schwarz-rote Bundesregierung die Länder in ihren Kompetenzen beschneiden“, hatte Parteichef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Mittwochabend gesagt. (dpa)