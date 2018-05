Fussball

Bundes-Torwarttrainer Köpke: Ulreich tut mir leid

Bundes-Torwarttrainer Andreas Köpke hat vor überzogener Kritik an Bayern-Keeper Sven Ulreich nach dessen Patzer im Champions-League-Halbfinale bei Real Madrid gewarnt. „Es ist unfair, seine Leistung der ganzen Saison an so etwas festzumachen“, wird der frühere Fußball-Nationaltorhüter in der „Bild“-Zeitung (Donnerstag) zitiert. Ulreich hatte beim Aus der Münchner in Madrid mit seinem Fehler das zwischenzeitliche 1:2 verschuldet. Trainer Jupp Heynckes sprach danach von einem „Blackout“ des Stellvertreters von Manuel Neuer.