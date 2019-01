Arbeitsmarkt Bundesagentur präsentiert Arbeitsmarktzahlen für Januar Der Winter hat im Januar voraussichtlich merkbar auf den bayerischen Arbeitsmarkt durchgeschlagen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Agentur für Arbeit gibt die Arbeitmarktzahlen bekannt. Foto: Jens Büttner/Archiv

Nürnberg.Heute veröffentlicht die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) die Zahlen für den ersten Monat des Jahres. Experten gingen zuletzt davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Januar im Freistaat saisonbedingt deutlich gestiegen ist - auf weiterhin niedrigem Niveau. „Wir hatten einen frostigen Januar mit viel Schnellfall. Wir rechnen damit, dass sich das auch am Arbeitsmarkt bemerkbar machen wird“, hatte ein Fachmann im bayerischen Arbeitsministerium vor einigen Tagen gesagt. Die Arbeitslosenquote, die im Dezember noch bei 2,7 Prozent gelegen hatte, werde die Drei-Prozent-Marke deutlich knacken. Die Quote von 3,5 Prozent vom Januar 2018 werde aber wohl nicht gerissen, sagte der Fachmann.

Steigerungsraten bei der Arbeitslosigkeit von rund 20 Prozent seien zwischen Dezember und Januar durchaus üblich. „Damit rechnen wir auch in diesem Monat wieder“, hieß es. Einen so großen Sprung gebe es in der Regel nur zum Jahresbeginn. Grund hierfür ist neben dem Wetter auch das beendete Weihnachtsgeschäft. Gastronomie und Einzelhandel bräuchten weniger Saisonkräfte. Im Januar hatte die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat noch bei 203 256 gelegen. Im Gesamtjahr 2018 waren durchschnittlich 214 017 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 7,5 Prozent weniger als noch im Jahr davor.